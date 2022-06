A prova trágica de que o sistema de proteção de menores tem de ser, não demolido, mas inequivocamente repensado, são as muitas crianças assassinadas até hoje.Agora que conhecemos todo o processo de Jéssica, há pistas inequívocas para trabalhar. A sinalização da criança no Hospital de Setúbal foi exemplar. A ação da CPCJ foi demorada e esbarrou na ausência de vontade dos pais. Poderá a vida de uma criança ficar refém da vontade destes dois pais? Não me parece.Depois entrou em cena o tribunal e tanto o juiz como o MP foram diligentes e proativos. Não chegou. Esbarraram na análise pericial das técnicas da Segurança Social, demasiado centrada num caso de violência doméstica, que não contemplou a possibilidade de a mãe não ter condições psicológicas e materiais para ter a criança à sua guarda.É preciso rever os poderes de cada instituição, a formação de todos os agentes, os meios técnicos e humanos de quem trabalha numa área tão sensível. O bárbaro assassinato de Jéssica não pode ficar na memória coletiva como apenas mais um. É preciso agir depressa.O Governo não pode assobiar para o lado.