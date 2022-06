O Chega não resistiu a explorar o drama de Jéssica e avança com a prisão perpétua. Trata-se de um movimento de mera oportunidade política para marcar a sua posição em cima de um caso de forte impacto mediático e social. Pretende apenas criar uma dificuldade à nova liderança do PSD, o que transforma em politiquice uma questão séria.O debate a fazer não é este. Portugal não tem uma criminalidade que justifique uma velha bomba atómica do direito penal. O debate a fazer está num eventual aumento de algumas penas que possam prever a punição do terrorismo e de crimes hediondos, como o de Jéssica. Como fez a maior parte dos países europeus, Portugal deve discutir a fasquia da pena máxima, num patamar que pode ser um pouco acima dos atuais 25 anos, mas introduzindo a revisão até ao limite definido, para lá de rever a liberdade condicional.Esse debate não deve ser deixado nas mãos do Chega. Para isso, é insustentável que partidos como o PS e o PSD permaneçam entrincheirados numa cínica retórica sobre a ressocialização dos delinquentes e o humanismo penal. Sobretudo quando praticamente não falam das vítimas de crimes, nem têm políticas sérias para elas.