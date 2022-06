Já ninguém tem dúvidas de que no mês de julho o BCE (Banco Central Europeu) iniciará o processo de subida das taxas de juro para tentar controlar a inflação. Esta será apenas a primeira subida que será reforçada em setembro com novo aumento. E provavelmente outros acréscimos se seguirão em 2022 e ao longo de 2023.









A autoridade monetária do euro vai fazer tudo para travar a inflação. Garantir a estabilidade dos preços é mesmo a missão principal do BCE, fiel à herança do fiável marco alemão.

Mas a bomba atómica contra a inflação também tem riscos para a economia. A subida de juros torna mais caro o dinheiro para o investimento das empresas e para a criação de emprego sustentável.





O aumento de juros significa um agravamento da prestação mensal do crédito, particularmente do crédito à habitação. O acréscimo de juros pode travar a valorização das casas que nos últimos anos dispararam muitas vezes acima da inflação, mas o acesso das jovens famílias à habitação é cada vez mais um sonho impossível. E o arrendamento também não é uma alternativa , porque nas grandes áreas metropolitanas, as rendas atingem níveis pornográficos.