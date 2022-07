A Europa exulta com um programa de reconstrução da Ucrânia – e faz muito bem – mas estamos longe do fim do pesadelo. O pós-guerra é lançado com um ambicioso plano de 720 mil milhões, um "esforço colossal", diz Zelensky, mas, na verdade, dificilmente sairá do papel enquanto as armas não se calarem.As tropas ucranianas resistem em todo o território, mas a Rússia ocupa já uma boa parte do Donbass e não se vislumbram esforços mínimos de paz.Enquanto a guerra faz o seu penoso e longo caminho, a Europa entra num túnel escuro de onde não sabe como vai sair. A Alemanha começou a racionar energia e a combinação de uma greve na Noruega com a diminuição das quantidades enviadas dos Estados Unidos fez duplicar o preço do gás.Encarece o consumo imediato mas, sobretudo, baralha as contas de reposição dos depósitos para que a indústria e as famílias do Centro e Norte da Europa enfrentem um longo inverno.Com esta frente económica a crescer no bolso de cada um, também vai ser necessário um esforço colossal para convencer as opiniões públicas de que o esforço de apoio à Ucrânia, na guerra e na paz, vale a pena.