A morte da Primavera

A Tunísia, berço da Primavera Árabe e único país onde a revolta de 2010 levou à democracia, acabou de ratificar uma alteração constitucional que repõe os pressupostos da revolução.O presidente Kais Saied viu aprovada a mudança da Constituição com uns esmagadores 95% dos votos num referendo que recolheu a adesão de apenas 30% dos eleitores. Os sinais de fraude eleitoral, denunciados por observadores em Tunes, levantam dúvidas sobre a legitimidade do resultado que autoriza Saied a formar governo, nomear juízes ou elaborar leis.O referendo de Saied não é apenas uma facada na democracia que sucedeu à ditadura de Ben Ali. Ele legitima o desrespeito pela separação de poderes e reduz o Parlamento a uma representatividade fantoche.A transformação da Tunísia num regime ‘ultrapresidencial’, sem quaisquer mecanismos de mediação, vai agudizar as divisões de uma sociedade profundamente frustrada com uma democracia que falhou no combate à corrupção e no desenvolvimento económico.O fantasma de um país ‘tipo Líbia’, em que as instituições democráticas poderão recusar a autocracia de Saied, coloca a Tunísia num perigoso cenário.