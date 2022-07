Se a Igreja Católica fosse uma instituição democrática, só restavam duas saídas ao cardeal-patriarca de Lisboa: ou se demitia, ou era demitido. Nenhum católico pode deixar de se sentir envergonhado com o episódio do padre suspeito de pedofilia, que D. Manuel Clemente protegeu, não o denunciando às autoridades, como era sua obrigação.O argumento que as regras estabelecidas pelo Papa Francisco são posteriores à conversa que manteve com a vítima e que, assim sendo, não se aplicam ao caso é uma ofensa. Não se trata de reescrever a história ou de uma caça às bruxas, mas de se fazer a justiça possível. É isso que exigem as vítimas e é a única forma de serenar a revolta silenciosa de anos de sofrimento.Não sei como é que o Papa, que em agosto do próximo ano estará em Portugal para presidir à Jornada Mundial da Juventude, vai resolver o problema. Certo é que no seio da Igreja portuguesa aquilo que alguns bispos criticam não é o comportamento de D. Clemente, mas, pasme-se!, da comissão que investiga os abusos sexuais, que, alegam, terá deixado escapar a informação. É caso para dizer, "perdoai-lhes, Senhor, porque eles não sabem o que fazem."