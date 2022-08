Quando uma questão essencial como a dos preços da luz é tratada com a ligeireza com que o fizeram Endesa e Governo sobram motivos de preocupação.O aumento decretado por um administrador da dita empresa e a frouxa reação do Governo mostram que nem um nem outro estão preocupados com aqueles que são a razão da sua existência, os consumidores. Os preços da energia estão a disparar um pouco por toda a Europa e o prolongamento da guerra na Ucrânia só aponta para o pior dos cenários.