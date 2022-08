A morte do líder da Al-Qaeda, numa espetacular operação da CIA realizada de surpresa num bairro recatado da capital do Afeganistão, assenta que nem uma luva a Joe Biden, um Presidente que tem sido incapaz de travar a permanente descida de popularidade, até entre os democratas que o levaram à Casa Branca.Agora que Joe Biden já tem um vilão morto para mostrar ao eleitorado norte-americano resta saber se será suficiente para o convencer.Barack Obama teve Osama bin Laden e Donald Trump exibiu numa bandeja o líder do Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi. Só que a morte de al-Zawahiri não tem o mesmo valor simbólico que teve a operação de ‘marines’ que matou Bin Laden nos arredores de Islamabade.O clérigo agora abatido por dois mísseis ‘Hellfire’ (fogo do inferno, numa tradução livre) não tinha a capacidade de mobilizar multidões, como Bin Laden, e a sua oratória era de tal forma entediante e divorciada das novas narrativas de comunicação que a Al-Qaeda foi perdendo terreno mobilizador para outros grupos sanguinários, nomeadamente o Daesh.A morte de al-Zawahiri vai enfraquecer – talvez de morte – a Al-Qaeda, mas poderá não ser suficiente para dar a Biden o élan necessário para o levar a uma reeleição que parece ser cada vez mais uma miragem.