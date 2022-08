Não há preocupação mais genuína entre os portugueses com o que fazem ao dinheiro do que a chamada conta da luz. A conta da luz, a par das contas da água, do pão, do leite, da prestação da casa, das despesas de saúde e educação, são os grandes pilares da perceção popular sobre o que é o custo de vida.Vem de longe o peso da conta da luz na economia das famílias e representa, em si, uma das dimensões essenciais da comunicação política entre governantes e governados. É uma preocupação básica a que deve corresponder uma gestão política irrepreensível, tanto no que toca às medidas para diminuir a fatura, como na simplicidade da sua explicação. Por muito que o Governo faça profissão de fé, o famoso ‘travão ibérico’ está longe de ter sido entendido, na forma de funcionar e no seu resultado. Em Espanha deu uma baixa de preços seguida de uma subida escaldante. Não basta a politiquice da indignação para responder aos adversários. Nem a estes os chavões políticos sobre um alegado controlo ideológico do Governo sobre o Estado.A uns e outros é exigível que tragam simplicidade e verdade para a relação com os portugueses, consumidores e pagadores. Não estão a conseguir!