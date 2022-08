Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, há seis meses, o exército de Moscovo contava com uma invejável frota de 2700 tanques de guerra que deveria ditar uma tomada rápida do objetivo militar de Vladimir Putin. Para se ter uma ideia deste potencial bélico convém recordar que, em conjunto, Alemanha, França e Reino Unido dispõem de 700 carros de combate e que para travar a supremacia russa os ucranianos dispunham de uma capacidade antitanque resumida, no essencial, a lança-granadas da era soviética.As coisas mudaram e agora o exército de Zelensky tem poderosos lança-mísseis portáteis norte-americanos e britânicos que lhe garantem mais eficaz poder de fogo. O jornal ‘El Mundo’ fez contas e estima que, após meio ano de invasão, Moscovo tenha perdido mil tanques de guerra. As perdas da aviação russa são igualmente elevadas e só na água Moscovo venceu. A perda de material militar vem sempre com baixas de efetivos e desmoralização das tropas, mas como Putin não declarou guerra à Ucrânia, a mobilização - cada vez mais difícil - não é obrigatória.