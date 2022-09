O corte nas pensões que se perspetiva para 2024 e anos seguintes, só pode ser entendido como uma ofensa, uma falta de respeito para com os nossos pais, avós, bisavós. A atualização das pensões indexada à inflação faz todo o sentido. Tal como os salários, só há aumentos se estes acompanharem a subida dos preços na mesma proporção. Ora, o pacote anti-inflação elaborado pelo Governo coloca um ponto final neste princípio. Os reformados vão receber menos a partir de 2024. O nível de vida de cerca de três milhões e meio de portugueses vai piorar.



Os reformados não podem ser olhados como um fardo para o Estado. Não é assim, não pode ser. Não é nenhum favor que se está a fazer aos mais velhos. Ao fim de uma vida de trabalho, é mais do que justa uma aposentação sem sobressaltos financeiros.O corte nas pensões que se perspetiva para 2024 e anos seguintes, só pode ser entendido como uma ofensa, uma falta de respeito para com os nossos pais, avós, bisavós. A atualização das pensões indexada à inflação faz todo o sentido. Tal como os salários, só há aumentos se estes acompanharem a subida dos preços na mesma proporção. Ora, o pacote anti-inflação elaborado pelo Governo coloca um ponto final neste princípio. Os reformados vão receber menos a partir de 2024. O nível de vida de cerca de três milhões e meio de portugueses vai piorar.

Mexer no bolso dos pensionistas é deixar insatisfeitos – porventura, revoltados – milhares de eleitores do PS, que deram a maioria absoluta a António Costa. A ver vamos se este valente soco no estômago só se refletirá nas próximas Legislativas, se o Governo não abana e cai antes de lá chegarmos. n