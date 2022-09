Este Governo de maioria absoluta ainda não completou os seis meses e até já parece que leva seis anos de desgaste. A guerra na Ucrânia, a somar à crise pandémica, com a nova espiral da inflação fazem mossa e expõem as fragilidade do Executivo e do Estado.António Costa entrou para a liderança do Governo numa geringonça aberta pelo PCP e com o aval do Bloco de Esquerda. O programa desse primeiro Governo foi o de acabar com os cortes da troika e devolver dinheiro aos reformados e funcionários públicos. A receita resultou em termos políticos para o PS, que até ficou com os louros eleitorais de medidas sugeridas pelos sócios da malograda geringonça.Com os juros baixos, o primeiro Governo de Costa beneficiou de uma folga orçamental com a dívida pública e foi navegando à vista, sem qualquer reforma do Estado.Mas por mais que ignoremos os problemas, não desaparecem por magia. O caos a que chegou o Serviço Nacional de Saúde é apenas um exemplo desse constante empurrar com a barriga. O SNS tem agora um novo modelo de gestão e ao seu leme fica um homem capaz. Mas no Estado há muitas reformas adiadas. Se este Governo de maioria absoluta nada fizer, o País vai pagar caro.