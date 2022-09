Tempo de agir

É urgente a intervenção do ministro da Administração Interna para travar o aumento da criminalidade violenta. O número de situações reportado diariamente pelas autoridades - homicídios, assaltos, roubos, sequestros, agressões, tiros, facadas -, é alarmante e transmite um sentimento real de insegurança e impunidade que é preciso combater.Há uma comissão que está a estudar o fenómeno, mas teme-se que quando chegar às conclusões o relatório já esteja ultrapassado. É preciso agir agora, no imediato. Há uma bola de neve em crescendo, está aos olhos de todos, que rapidamente evolui para avalanche se não forem tomadas medidas já.Também a Assembleia da República não pode ficar à margem. A composição parlamentar não é a mais favorável para grandes alterações no código penal, mas que não restem dúvidas: é preciso mexer nas leis para proteger os cidadãos. E, paralelamente, perceber o que está na origem desta desfuncionalidade. Não é normal. É certo que os valores da família estão a perder-se e que a escola já não educa nem ensina como ontem. Mas encolher os ombros ou cruzar os braços nunca foi solução de coisa alguma.