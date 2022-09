Sinais de desnorte

Nota-se uma certa desorientação do Governo face à crise económica e social em que estamos mergulhados - e com alguma probabilidade de nos afogarmos. O corte não assumido nas pensões, o constante desacerto de opiniões no seio do Executivo, e no PS, e o taxa-não-taxa dos lucros excessivos são sinais evidentes desse desnorte. Mas o principal motivo está na falta de previsão e antecipação do que aí vinha e que se vai agravar.Basicamente, Costa e a sua equipa foram surpreendidos e agora não encontram a chave do cofre que guarda o antídoto.As perspetivas do Conselho das Finanças Públicas apontam para um cenário muito sombrio. Em 2023, a economia vai estagnar ou entrar em recessão e nos anos seguintes a recuperação será tímida. Trabalhadores e pensionistas vão perder rendimento, logo poder de compra. Vamos viver pior.Na pandemia, o Governo recrutou, em boa hora, o então vice-almirante Gouveia e Melo para liderar o combate à Covid. Talvez não seja má ideia, face às dificuldades evidentes do Executivo em lidar com a crise inflacionista, chamar para o teatro de operações alguém que nos consiga tirar deste filme. E pode vir de camuflado.