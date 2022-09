Apagar a ata

A sugestão de uma deputada do PS para apagar da ata as intervenções dos deputados que pediram a demissão de Ana Abrunhosa entra na antologia da imbecilidade política. Mas não é apenas um pequeno episódio. É uma conversa que apanha o ar do tempo.A tentação corriqueira no futebol de calar (ou mesmo matar) o mensageiro é prima desta doença política, típica das maiorias absolutas, de manipular os factos, reescrevendo a realidade, revelando uma relação de relatividade absoluta com a verdade, no fundo, limitando ou acabando mesmo com o debate e o antagonismo. O caso dos subsídios que envolve a ministra é grave. Não chega ter um parecer da Procuradoria-Geral da República a dizer que a lei é omissa na matéria, portanto, nada obsta.A credibilidade política ganha-se com a verdade, a responsabilidade, a ética e a transparência, não apenas com a lei. A ministra deve explicar se as empresas do marido foram beneficiadas pelo seu conhecimento das regras ou informação privilegiada. Mas é a deputada Isabel Guerreiro que, para já, envergonha o PS e o Parlamento. É ela que mancha o quadro democrático. É ela que não merece estar ali.