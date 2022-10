Um acordo político com os parceiros sociais com validade para a legislatura é sempre importante, mas não garante paz social porque a força com mais capacidade de mobilização, a CGTP, está fora do acordo, nem assegura prosperidade, porque é preciso muito mais do que boas intenções para colocar a economia portuguesa nos trilhos que melhorem a competitividade e favoreçam o crescimento do PIB.Já todos sabemos que 2023 vai ser um ano difícil para as famílias, que vão perder poder de compra, para as empresas, que além das incógnitas derivadas da crise energética e da subida dos juros vão enfrentar um mercado em forte travagem económica e para o Estado que terá mais pressão na despesa, enquanto o arrefecimento do PIB se notará no abrandamento das receitas fiscais.Não bastam anúncios de acordos sociais ou de milhões da bazuca para mudar o perfil da economia portuguesa. É preciso dar condições às empresas para investirem e criarem condições de aumento de riqueza de modo a garantirem postos de trabalho com melhor remuneração. Há boas ideias neste acordo, mas não são a panaceia que resolve os problemas estruturais da economia portuguesa.