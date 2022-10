A crer nas palavras de António Costa, indignado com as interpretações feitas ‘urbi et orbi’ das palavras de Marcelo sobre a escassa quantidade de casos de abusos sexuais revelados na Igreja católica portuguesa, anda por aí uma manada de burros e de gente irresponsável. Ninguém percebeu nada, ou foram tão mal intencionados que têm de pedir desculpas.O que disse, afinal, Marcelo? Pegando no seu comunicado ‘clarificador’ das palavras anteriores, o Presidente disse: “… Este número [424 casos] não parece particularmente elevado face à provável triste realidade, quer em Portugal, quer pelo Mundo”. Marcelo, jurista experimentado, fez um juízo de proporcionalidade e adequação, como quem quis dizer: bom, o panorama é triste, mas não é tão mau como noutras paragens. Quis encontrar um ponto médio, longe dos países com milhares de casos. Mais ou menos o mesmo que Salazar dizia (sem ofensa a Marcelo) quando exaltava as virtudes portuguesas, sublinhando que éramos pobres mas honrados. É um velho esquema analítico dos juristas, em regra bem aplicado, mas inaceitável como meio de redução de um mal que nunca se apaga, que marca uma vida para sempre. E é uma triste realidade que tanto Marcelo como Costa insistam numa insuportável fuga para a frente. Quando bastava ter a coragem de fazer um ‘mea culpa’ e meter uma pedra sobre o assunto.