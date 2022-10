Regresso à superfície

Marcelo Rebelo de Sousa pediu, finalmente, desculpa por uma frase infeliz, quando quis dizer que, em matéria de abusos sexuais na Igreja, o mal dos outros países é grande e o nosso nem por isso.Aproveitou para mostrar a sua inequívoca costela de democrata, saudando o espírito crítico da comunicação social, despachou os juízos políticos, favoráveis ou não, para longe e aproveitou para exibir coerência. Fez um exercício político de alto a baixo.Na verdade, aos 74 anos ninguém muda nada de essencial no seu caráter. Marcelo, muito menos. Não seria agora que iria mudar uma das características mais inigualáveis da sua personalidade política, ser dono e senhor da palavra, ser dono e senhor da sua margem de manobra. Por isso, aproveitou para se distanciar de anjos salvíficos mais interesseiros, que quereriam ficar, sem parecer, na posição cínica de ajudá-lo a acabar o mandato com dignidade. Recolhendo, evidentemente, a vantagem de ter um Presidente da República devedor da solidariedade oferecida, por isso mais fraco, condicionado por uma forte censura social, sem condições para exercer na plenitude todos os seus poderes, incluindo o de acionar a bomba atómica nos termos em que já desenhou na areia, no discurso em que empossou o Governo. Acabou com a absurda fuga para a frente e regressou bem à superfície.