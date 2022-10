Os acontecimentos das últimas semanas deixam uma mensagem clara sobre o que poderemos esperar do curso da guerra russa contra a Ucrânia e a Europa. Putin chegou tarde, depois de demasiados mortos ucranianos e russos, à conclusão de que não consegue meter toda a Ucrânia debaixo da sua bota cardada. O falhanço do golpe rápido, em fevereiro, mostrou todas as debilidades do seu exército.Não tem infantaria capaz de conquistar e ocupar o território de forma consistente. Não é, portanto, capaz de posicionar artilharia terrestre a defender o que ocupou. A fantochada dos referendos de anexação é um reconhecimento fragoroso da incapacidade russa. A ofensiva ucraniana mostrou bem a fibra de um lado e do outro. Espera-nos, portanto, a guerra nos ares, como temos visto nos últimos dias, através de mísseis e drones lançados de território russo.A Rússia repete a única coisa que sabe fazer e fez na Chechénia e a na Síria: a destruição de tudo através de bombardeamentos maciços. Inverno adentro, com muito mais gente a morrer de fome, frio e bombas, espera-nos a insuportável eternização da guerra. Estamos perante uma guerra de resistências diversas. Dos ucranianos, dos russos, em particular dos heróis que se opõem a Putin, das famílias atacadas pela inflação e das opiniões públicas ocidentais. Será o inverno do nosso descontentamento.