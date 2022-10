Pântano a dobrar

Os processos relacionados, direta ou indiretamente, com a Câmara de Lisboa são um pântano político e judicial. São mais de uma dezena e vão do que hoje relatamos à operação ‘Tutti Frutti’, passando pelos do arquiteto Manuel Salgado.Estamos a falar de suspeitas sobre violação das regras da contratação pública, financiamento partidário ilegal, atingindo sobretudo PS e PSD, violação de regras urbanísticas e de mais crimes. A suspeita que recai sobre a gestão socialista do município é brutal.Mas o Ministério Público (MP) não fica melhor na fotografia. Deixar arrastar investigações destas, ser incapaz de lhe dar uma dinâmica que acelere uma acusação ou um arquivamento, que facilite a clarificação do que ali aconteceu, como aconteceu, com quem aconteceu, que leis foram ou não violadas, é próprio de uma Justiça doente. É próprio de um MP em retrocesso face à cultura de trabalho que já teve noutros tempos.É em si um ataque à ideia de Estado de Direito Democrático. Pela nossa parte, faremos o que nos é exigível: publicar o que sabemos e confirmamos. Sempre com o interesse público e os leitores acima de qualquer outra coisa.