O fim de um ciclo

Um dos maiores problemas que Portugal tem tido é o de Governos dominados por partidos sem qualquer interesse no combate à corrupção. Por isso, sempre fizeram leis inoperantes por inaplicabilidade total, ou outras que afundaram os tribunais no caos, como foi o caso recente dos impedimentos dos juízes.Sabem que essa forma de legislar garante ciclos alargados de impunidade. Foi esse o caso da criminalização falhada do tráfico de influências e da contratação pública, entre tantos outros exemplos.Com isto, deram trela curta ao poder judicial e empurraram-no para a fogueira do desgaste. Utilizaram essa fraqueza e muitas cumplicidades aí adquiridas para atacar e neutralizar quem pudesse exibir mais vontade de agir. Foi o que fizeram com Carlos Alexandre. Aumentaram o tribunal, diminuíram o tribunal, extinguiram o tribunal, integraram o tribunal, questionaram a distribuição, as acumulações de serviço, o estilo do juiz. Nunca a competência. Estão quase a conseguir livrar-se dele, lá do sítio onde pode causar grandes aborrecimentos.Desta vez, se calhar, com a improvável colaboração do Ministério Público. Todo um ciclo que se fecha.