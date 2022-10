Orçamento do Estado que os deputados da maioria socialista vão aprovar arrisca uma correção no próximo ano com um orçamento retificativo, porque as bases em que está desenhado parecem muito mais otimistas do que a realidade parece apontar.Numa altura em que na Europa começam a aparecer os sinais de recessão, é provável que o PIB português também sofra com os ventos contrários que sopram lá fora. E apesar da política mais dura do BCE com a subida de juros, que trava a economia, a inflação ainda está longe de ser domada.Risco de recessão e inflação elevada é um mistura depressiva que trava a economia e aumenta o risco de desemprego.O que é certo é que trabalhadores e reformados vão perder poder de compra. 2023 vai ser um ano desafiante e é muito difícil fazer previsões. Por isso este OE não passa de um documento de navegação à vista.