O ano de 2023 será duro para a maioria das famílias, todos os sinais apontam nesse sentido, mas estarão os portugueses conscientes dessa realidade? Tenho dúvidas. Enquanto durarem as poupanças da pandemia e o Governo for distribuindo uns euros por aqui e por ali, mesmo que sem grande critério, não creio que se ouça o toque de alarme. Mas é apenas uma questão de tempo. Janeiro trará um longo inverno económico, mesmo que as armas se calem na Ucrânia.Que não haja ilusões. Haverá perda do poder de compra, dificuldades em pagar a prestação ou a renda de casa, corte em alguns bens essenciais, adiamento de consultas e compra de medicamentos. E nem todos vão conseguir satisfazer os compromissos.