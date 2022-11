O regresso de Passos

Há uma vaga de fundo para trazer de regresso Passos Coelho à vida política ativa. Não para acrescentar ao cenário, mas para liderar a direita, Chega incluído, nas próximas eleições Presidenciais contra Augusto Santos Silva, que está na corrida e não convém ganhar avanço, tanto mais que ocupa um palco privilegiado para passar a mensagem.Até Marcelo já deixou nas entrelinhas quem gostava de ver suceder-lhe no cargo - "Sendo tão novo, o País pode esperar, deve esperar muito ainda do seu contributo no futuro", garante o Presidente em exercício, a propósito de Passos Coelho. O antigo primeiro-ministro diz que está afastado, que não pensa em nada, mas lá vai admitindo que tudo pode acontecer. Ora, em política, quando alguém abre a porta é porque quer entrar. Má notícia para Marques Mendes, a quem certamente já passou pela cabeça saltar do comentário político para a cadeira da Presidência.Muito havia a dizer dos quatro anos de passismo e nem tudo agradável, longe disso, mesmo considerando a dura tarefa de resgatar o País afundado por Sócrates. Mas o que custa entender é esta fixação por uma figura do passado, da história, para conquistar Belém.