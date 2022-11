O Presidente enviou para o Tribunal Constitucional o decreto que coloca a gestão da cooperação policial internacional no sistema de segurança interna. E fez muito muito bem. É da maior relevância clarificar que a nova lei não viola a autonomia do Ministério Público e a separação de poderes. Na solução híbrida prevista, o ponto único de contacto com as autoridades policiais e judiciárias internacionais fica nas mãos do secretário-geral de segurança interna mas a Europol e Interpol são dirigidas por um quadro da PJ, é duvidoso que seja garantida a inviolabilidade de certo tipo de informação.



Na verdade, a lei propende mais para uma solução logística, obedecendo, em teoria, ao modelo europeu que junta justiça e assuntos internos, do que por uma verdadeira garantia de segurança jurídica em matéria de separação de poderes e segredo de justiça. Nos processos mais complicados, envolvendo políticos - lembremo-nos do ‘Freeport’, ‘Marquês’ ou ‘BES’ -, o risco de a informação sensível cair nas mãos erradas é brutal. Por outro lado, se a opção passar por uma mudança de modelo, então, nada melhor do que um crivo constitucional para avaliar a viabilidade da proposta.

