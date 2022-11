Cunha triangular

O mistério da constituição de arguida da autarca e presidente da Associação Nacional de Municípios, Luísa Salgueiro, está esclarecido. Apesar do inadmissível silêncio da Procuradoria-Geral da República, que não utilizou os mecanismos do próprio código de processo penal para repor a verdade.

Luísa Salgueiro não está a ser apenas investigada por não ter feito um concurso público de nomeação da sua chefe de gabinete. Em condições normais não teria de fazer tal concurso. A autarca está a ser investigada pelo crime de tráfico de influências, pelos vistos fortemente indiciado na investigação. Ao fazer a nomeação, Salgueiro é suspeita de dar uma contrapartida, pedida ou insinuada pelo então presidente do IPO, de quem dependia a continuidade dos contratos que a empresária Manuela Couto tinha com esta instituição.

Esta triangulação de favores, a tal "influência conjugada" de que fala o despacho do procurador, não é mais nem menos do que uma vulgar mas ilícita cunha, coisa inadmissível na gestão de dinheiros públicos. É duvidoso que Luísa Salgueiro, depois do que disse sobre este episódio, tenha condições para continuar a presidir à ANMP.