Fuga fiscal em carrossel

A fuga ao IVA é um golpe que prejudica Estados e cidadãos, porque os golpistas apropriam-se de impostos cobrados aos consumidores.O esquema de carrossel de que é suspeita a rede apanhada na ‘Operação Admiral’ é dos clássicos e aproveita-se das regras intracomunitárias que permitem a uma empresa que exporte para outro país da União Europeia livrar-se do pagamento de imposto, porque só a última firma a vender o produto é que tem de entregar o IVA aos cofres do seu país. Obviamente, nos esquemas a última empresa não paga e tenta apagar o rasto para os cobradores do Fisco.O esquema é fácil, mas precisa de várias entidades-fantasma para iludirem a máquina fiscal e branquear o dinheiro da fuga aos impostos. Em França, os golpes com este imposto atingiram a maior dimensão e o mais emblemático foi sobre as quotas de carbono, em que o Fisco gaulês perdeu centenas de milhões de euros. Foi lá que os cabecilhas desta rede desmantelada tiveram conhecimento da arquitetura do carrossel. Foram apanhados, mas todos os anos o Fisco perde milhões para redes semelhantes. E é no combate a estes crimes que a Procuradoria Europeia pode fazer a diferença.