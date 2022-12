Salvem o SNS

Serviço Nacional de Saúde (SNS) já foi uma instituição da qual o País se podia orgulhar. Era dos 10 melhores serviços públicos de saúde do Mundo. Já não será, apesar das declarações do novo ministro, que fazem lembrar o ministro da propaganda iraquiano quando as tropas americanas avançavam facilmente e ele negava a evidência com alguma riqueza verbal.Os relatos das últimas semanas sobre o caos nos hospitais mostram uma realidade triste. Há muitas razões para o facto de as Urgências estarem entupidas, levando os doentes ao desespero e os profissionais envolvidos à exaustão. Há mais vírus, as pessoas têm menos defesas por causa dos confinamentos da pandemia, a população está mais envelhecida e precisa de mais cuidados. Mas tudo isto era previsível.Provavelmente metade das pessoas nas Urgências não iriam lá se houvesse uma rede primária mais eficaz.O SNS precisa de ser salvo e agora começa com nova gestão. Oxalá estas mudanças tenham resultados práticos. Mas uma coisa é certa. Cabe ao Governo arranjar soluções para que as Urgências dos hospitais deixem de ser um inferno quotidiano para utentes e trabalhadores do sistema.