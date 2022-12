Não há fome que não dê em fartura, são alertas atrás de alertas, avisos que se multiplicam, distritos ‘pintados’ de amarelo, laranja ou vermelho consoante a gravidade do que se espera que aí vem. Mas não há muito a fazer quando chove a cântaros num período curto de tempo, é inundação pela certa, aqui e em qualquer lugar do mundo. Há, certamente, formas de mitigar os efeitos destes fenómenos meteorológicos - que uns atribuem às alterações climáticas, mas que os mais velhos se recordam desde o tempo em que eram miúdos, quando ainda não se falava disso.

Não quer dizer que não tenhamos de estar atentos à saúde do planeta, claro que sim, apenas sublinhar que cheias sempre houve e algumas bem mais devastadoras que as dos últimos dias. O importante é ter consciência do risco e estar preparado o melhor possível. O envio de SMS aos cidadãos em zonas de risco como aconteceu ontem, a exemplo do que sucedera no verão com os fogos, é fundamental. Agora, que não haja ilusões: não vai deixar de haver cheias, como não vai deixar de haver ondas de calor, e a culpa não é exclusiva das alterações climáticas, longe disso, não é de ninguém.