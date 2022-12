Decisão perigosa

Tribunal Constitucional decidiu que não há violação da separação de poderes na colocação da Europol e da Interpol debaixo da asa do Sistema de Informações.

Os argumentos não são fortes e o voto de vencido do juiz Ascensão Ramos não deixa ninguém dormir descansado. Pela clarividência e realismo da sua posição. Não se pode confundir cooperação policial com cooperação judicial. Não se pode, a pretexto do que pede a União Europeia, meter uma entidade administrativa, nomeada politicamente, a entrar no segredo, nem que seja em termos potenciais, dos fluxos de informação entre autoridades judiciárias.

Pensemos no que acontecerá, de ora em diante, a pedidos de informação bancária, arrestos preventivos, como acontece de forma corrente em casos como os do universo BES/GES, Operação Marquês, Angola e outros. Com esta posição, o TC entrega a cooperação judiciária internacional, não apenas a policial, à bondade de intenções de titulares de cargos públicos, elemento que não é pressuposto da lei, muito menos de uma saudável separação de poderes. Com esta decisão, estamos mais próximos da Hungria do que da visão iluminista de Montesquieu.