A ida a julgamento dos 17 arguidos do caso ‘Lex’, em particular do ex-juiz Rui Rangel, é um dos factos mais importantes da Justiça nos últimos anos. Sacode lógicas corporativas e mostra que nem os seus estão acima da lei. É mesmo cega. Muito importante: um juiz do Supremo validou os indícios dos crimes, e são muitos.Esta caminhada é essencial para afirmar duas ou três coisas essenciais. Desde logo, que os tribunais superiores não estão imunes ao escrutínio. Depois, que uma maçã podre não estragou o pomar. Este caso mostra que os tribunais têm de ser dirigidos de forma clara, que evite a transformação de algumas secções em centrais de negócios ou sucursais mafiosas. Por fim, que a corrupção e a permeabilidade aos interesses de alguns arguidos mais poderosos não são toleradas.