Sentença equilibrada

O tribunal honrou ontem as ideias de justiça e Direito ao encontrar uma solução equilibrada na condenação que aplicou ao jovem João Carreira.

Descodificou bem os seus atos, tirou-lhe o crime de terrorismo, mas aplicou com sabedoria uma condenação, em termos que salvaguardam a sua saúde mental e algum risco para a comunidade. Sobretudo, o tribunal dirigido pelo juiz Nuno Costa abriu-lhe a porta para um futuro e um caminho de ressocialização, secundarizando, com argumentos sólidos, um debate, sempre associado a este tipo de atos criminosos, sobre os atos preparatórios do crime de terrorismo. Não desvalorizando, ao mesmo tempo, a posse das armas e alguns passos dados por João Carreira.

É um bom dia para a Justiça quando um caso destes, com evidente complexidade e uma excelente investigação feita pela Polícia Judiciária, resulta de uma boa defesa no processo, como a que foi a realizada pelo advogado Jorge Pracana, e de uma sentença equilibradíssima. Um bom exemplo para não ser esquecido por aqueles que passam a vida a dizer que a Justiça está entre o que de pior persiste na sociedade portuguesa.