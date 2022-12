O resiliente e politicamente astuto Presidente da Ucrânia demorou apenas dez dias a aceitar, acertar e materializar o convite de Joe Biden para uma inédita e secreta visita à Casa Branca. O ‘timing’ da ida de Volodymyr Zelensky a Washington não é obra do acaso.

Enquanto Zelensky visita o amigo americano, o algoz Vladimir Putin engendra a melhor forma de reunir carne para canhão, suspeitando-se que esteja a preparar uma segunda e mais musculada tentativa de tomar Kiev.

É por isso inevitável traçar um paralelismo entre esta viagem e a que o primeiro-ministro britânico Churchill fez em 1941 a Washington. Ambos lideravam países em guerra à procura da ajuda dos EUA. E os dois tiveram sorte.

Zelensky regressa a Kiev com um cheque de muitos milhões de dólares e a promessa de fornecimento de mísseis terra-ar Patriot, capazes de suster os ímpetos invasores de Putin. Mas a viagem de Zelensky foi relevante sobretudo por ter demonstrado a Moscovo uma certa normalidade da guerra em que o líder de um país atacado sai do território em busca de apoio e regressa à Ucrânia com um troféu militar e diplomático que desafia e, num certo sentido, humilha a Rússia.