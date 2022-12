A terrível morte de Jéssica, que a acusação do Ministério Público e o trabalho da PJ de Setúbal mostram com um enorme rigor, não pode cair no esquecimento coletivo, como tantos outros casos de mortes trágicas de crianças. Todo este caso evidencia a necessidade absoluta de subir o patamar, em músculo e capacidade técnica, da proteção de menores em risco. O robustecimento das comissões de proteção de menores é essencial.

Nos tempos que vivemos não há outra solução. Mas as polícias e os tribunais têm de ter aqui, por via da lei e dos meios, um papel muito mais decisivo e forte. É deles que deve depender, a todos os níveis, a dimensão técnica das comissões que está entregue assistentes sociais. A interação tem de ser muito maior. As visitas de avaliação do risco têm de ser muito mais rigorosas e depender muito menos de leituras que possam resultar da construção de verdades puramente formais. Como aconteceu neste caso.

Esta é uma prioridade nacional que deveria interpelar todos os partidos e instituições do sistema político e judicial para procurar um vasto consenso - e rápido - sobre o que se deve fazer para evitar mais mortes como a de Jéssica.