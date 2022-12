Enquanto uma certa cultura moderna e consumista tende a fazer desaparecer os símbolos cristãos da celebração do Natal, espero que seja compromisso de todos acolher os valores das tradições natalícias, que fazem parte do património da nossa fé e da nossa cultura, para transmiti-las às novas gerações”.O desejo expresso por Bento XVI, vai para duas décadas, não encontrou eco. O Natal perdeu as raízes e boa parte da sua essência, relegando o Nascimento para plano secundário. O Presépio foi substituído pelo pinheiro, o Menino pelo Pai Natal - o velhinho gorducho do saco das prendas.