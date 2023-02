Assim não vamos lá

O rearmamento das forças ucranianas por parte dos países da NATO, com carros de combate, munições, mísseis e sistemas de defesa antiaéreos, vai permitir outra capacidade de resposta ao inimigo russo, mas em nada contribui para o fim do conflito. Apenas aumentar o número de mortos, de ambos os lados, militares e civis, entre os quais crianças, bem como o grau de destruição, que já é devastador em muitas regiões da Ucrânia.Este é o sinal mais preocupante da guerra que se trava no coração da Europa. Ninguém luta pela paz e chega-se a duvidar que alguém a deseje verdadeiramente. Neste cenário, o mais certo é que dentro de poucas semanas, aos primeiros sinais de primavera, a guerra entre noutra dimensão, num patamar mais elevado, não sendo de excluir o recursos a outro tipo de arsenal, nomeadamente armas nucleares, ainda que de alcance limitado, com tudo o que isso significa.Seria, por isso, mais avisado que se começasse a trabalhar num plano de paz sério e realista, seja por iniciativa da ONU, seja por ação conjunta dos Estados Unidos, da União Europeia, do Reino Unido, da Turquia e de todos os outros países que possam dar o seu contributo para o fim da guerra. Se o conflito assumir outras proporções, será muito mais difícil encontrar uma saída e o preço a pagar bem mais elevado.