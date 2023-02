A sentença do famoso processo ‘E-Toupeira’ não é uma ‘mão cheia de nada’, no sentido em que um dos advogados dos arguidos a definiu. Pelo contrário, ela concretiza a condenação objectiva do antigo director, assessor jurídico, homem dos sete ofícios na SAD do Benfica, Paulo Gonçalves, por corrupção. O tribunal isenta-o de prisão mas condena-o.Também condenou um dos comparsas a pena de prisão, ainda que suspensa. A ‘mão cheia de nada’ não está no essencial do processo. Ele confirma que houve um assalto organizado e meticuloso à justiça, com o objectivo de beneficiar o Benfica, ainda que este, segundo o tribunal, não o tenha encomendado. Foram uns ‘incontrolados’, cheios de iniciativa. A verdade formal ainda é um dogma em Portugal. O caso ‘cheio de nada’ está na forma como o acórdão é tricotado para evitar o cumprimento de penas de prisão dos arguidos. Os relatórios sociais sobre a reinserção social dos arguidos quase fazem chorar as pedras da calçada. E isso nem é um pecadilho particular deste colectivo.É um atavismo social que atravessa quase toda a justiça quando se fala de corrupção. A corrupção é um crime de pares, não está destinado a ser punido com a prisão. E se isto é assim, em termos gerais, imagine-se a corrupção desportiva, num país com 10 milhões de adeptos e, simultaneamente, treinadores de bancada… Para todos, a corrupção é que é uma ‘mão cheia de nada’.