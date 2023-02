Diz Marcelo: “Os sinais não são tão positivos quanto se esperaria, o que pode obrigar o Governo a ter de proceder a uma reponderação de ajudas sociais complementares.” O aumento assustador do preço dos bens alimentares confirmam o diagnóstico do Presidente da República e alertam para a necessidade de preparar, atempadamente, um conjunto de medidas para acudir às dificuldades crescentes que a maioria dos portugueses começa a sentir.O problema é que o Governo insiste num tipo de ajuda que torna os cidadãos cada vez mais dependentes do Estado, à custa de subsídios, complementos, vales ou apoios financeiros. Isto não é bom, não é saudável, é péssimo, a partir do momento em que se tornam a regra e não a exceção.