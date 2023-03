A lista de ministros remodeláveis ganhou mais um candidato: João Galamba, o titular da pasta das Infraestruturas. O que se passou na Linha de Sintra é vergonhoso, o comunicado da CP inacreditável, as greves sem fim inconcebíveis.Um total desrespeito pelos utentes e há que tirar consequências desta balbúrdia completa que se vive nos caminhos de ferro. Já não bastam lamentos nem pedidos de desculpa. Nem é preciso nenhuma “avaliação interna”, como promete a CP, para perceber o drama e o pânico vivido por centenas de passageiros enclausuradas em carruagens sobrelotadas. “Ouviram-se vários gritos, as pessoas não conseguiam respirar e começaram a tentar abrir as portas e a partir as janelas.” E ali ficaram, à espera de serem retiradas pela polícia. Outras perderam a paciência, saltaram para a linha e foram por ali fora.