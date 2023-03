O juiz Ivo Rosa nunca falha nas alegrias que dá aos sortudos arguidos que julga. É um bom compincha. Certo, seguro e fiável. Desta vez, o jackpot saiu a Lalanda de Castro e ao amigo Cunha Ribeiro, os títeres da ‘Máfia do sangue’.Claro que a corrupção estaria prescrita, como reafirmou ontem a douta interpretação de que o juiz Ivo é um dos mais brilhantes executores. Claro que a maioria dos crimes caiu e ficaram umas bagatelas penais. Desta vez, com a sorte, no caso do antigo diretor do INEM, de ninguém lhe dizer que andou a mercadejar com os cargos públicos que exerceu. Cunha Ribeiro, amigo e vizinho de Sócrates, vivia num apartamento de Lalanda, recebeu duas casas e uns carritos mas devem ter caído do céu. Sai com a folha quase limpa.O sistema está feito para os crimes que compensam. E os destes dois arguidos encaixam na perfeição, nesse sistema que perpetua a impunidade. Parabéns! O resto é maldade e inveja...