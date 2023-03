Em Portugal, como se sabe, há gente de estudos para tudo. Para dizer que a bola é redonda, também pode ser quadrada e, no limite, pode ser as duas coisas, dependendo do momento do pontapé.









Não há terreno melhor para a criação da dualidade de critérios do que o Direito. O juiz Ivo Rosa tem sido o grande pensador dessa dualidade contra o crime de corrupção. Uma dualidade que não é nova. É uma velha técnica de empastelamento, que foi usada com muito êxito para evitar que os casos do Fundo Social Europeu chegassem a tribunal. Na altura, demorou 20 anos para que a jurisprudência fixasse qual era o momento de consumação da fraude. Hoje, volta a colocar-se a questão do ‘momento’.

A prescrição deve contar-se a partir da promessa do ato corruptivo e da sua aceitação, como defende Rosa, ou do momento em que há uma concretização material. Contra a ideia do juiz Ivo Rosa e do Tribunal Constitucional vai uma legião de juristas. Também os alemães que não devem ser totalmente parvos na matéria.





Enfim, por cá o paradigma é outro. Constrói-se uma Justiça penal transacionável, que permita aos arguidos mais abonados comprarem a impunidade por uma bagatela. É nesse buraco que nos estamos a meter.