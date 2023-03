Apesar da turbulência nos bancos, iniciada nos EUA e que agora tem como maior protagonista o gigante Credit Suisse, salvo por uma linha milionária do banco central helvético, o BCE aumentou as suas taxas de juro em 0,5%, passando a principal taxa para 3,5%.









Desde julho do ano passado tem sido impressionante a escalada do preço do dinheiro na Europa, uma resposta da autoridade monetária do euro à inflação galopante. Em julho de 2022 começou com 0,5% para em setembro reforçar a dose em mais 0,75% e igual ritmo em novembro. Em dezembro e fevereiro, tal como ontem a subida passou para 0,5%.

O BCE não podia fazer vista grossa à inflação, uma vez que a estabilidade dos preços é a sua principal missão. E tudo indica que até 2025 o aquecimento dos preços continue a preocupar os banqueiros centrais. É natural, no entanto, que a turbulência dos últimos dias ajude os decisores a ter algum freio em futuras decisões. Os bancos ganham com o aumento de margem, mas a subida de juros também lhes coloca desafios, como está a ser visto.





Mas para já o aumento dos juros do último ano é um grande desafio para famílias, empresas e Estados. E no caso português o agravamento das prestações do crédito da casa constituem um rombo no dinheiro disponível das famílias.