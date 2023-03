As vítimas da greve

A grande maioria dos portugueses continua a dar razão aos professores, mesmo admitindo que as coisas estão a ir longe demais. E acham, até, que as greves devem continuar.Esta é a conclusão da sondagem que aqui publicamos, mas o que nos deve preocupar a todos são os mais de 80% que consideram que os alunos estão a ser prejudicados. Se as reivindicações dos professores são justas, os grandes lesados são o elo mais fraco do sistema, a quem não está a ser dada nenhuma atenção. Salvam-se os que têm oportunidade de aprender no privado, mesmo que tal signifique um sacrifício enorme para muitas famílias, num período particularmente difícil na vida dos portugueses.É nos estudantes que se deve pensar, quando ministro e sindicatos se sentam à mesa das negociações. São mais importantes do que a discussão em torno dos seis anos, seis meses e 23 dias congelados aos professores e dos custos associados à reposição do tempo de serviço - que não se sabe ao certo quais são nem sequer se estão corretamente calculados.O ensino é um pilar fundamental da sociedade. Uma geração mal preparada (e esta já foi vítima de dois anos de pára-arranca com a pandemia) é uma geração perdida. Continuar a empurrar o problema com a barriga é não querer perceber a gravidade do que está a acontecer.