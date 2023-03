O Presidente da República demoliu o pacote legislativo sobre a habitação. Antes, já tinha exercido a sua magistratura de influências noutras frentes problemáticas para o Governo. Foi assim com a sucessão de casos e casinhos, que levaram a várias demissões. Tem sido assim com a exigência colocada sobre alguns dos pilares do executivo, como Fernando Medina, ou em todo o dossiê TAP.Na verdade, Marcelo deu logo no discurso de posse sinais de que iria subir a fasquia e, sobretudo, travar cenários que poderiam passar pela saída de António Costa, a caminho da presidência do Conselho Europeu, sem eleições legislativas antecipadas. Agora, com a já famosa ‘lei-cartaz’, espécime das velhas ‘leis-para-inglês-ver’, muito em voga na área penal, Marcelo deu um passo em frente. A coabitação sem o testemunho de papéis, atas ou gravadores, como sublinhou o Presidente, vai ser muito difícil. Mas não apaga, no essencial, o drama de Marcelo. Está muitíssimo longe de ter uma alternativa no PSD.