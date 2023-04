Desigualdade e perdão

Não deve haver coisa pior para o prestígio e a credibilidade dos atores políticos do que a ideia de que beneficiam de certo tipo de favores, apenas e só, porque são... políticos. Porque são detentores de algum tipo de influência na esfera partidária.Pior ainda, se esses favores são prestados por entidades como os bancos, que ao cidadão comum aplicam exclusivamente as regras implacáveis das execuções, penhoras e quejandos.Este caso, que envolve o deputado socialista Carlos Pereira, está embrulhado na típica linguagem da opacidade judicial. A CGD diz que fez o acordo pelos valores que "legalmente e judicialmente" seriam exigíveis.Dizer isto não basta para esclarecer um caso que envolve um deputado, a quem é exigível particular transparência numa matéria desta natureza. Sobretudo, quando em tribunal a CGD assume, com toda a clareza, ter concedido um perdão de parte do valor em dívida.Tanto o deputado do PS como a Caixa Geral de Depósitos têm muito que explicar.