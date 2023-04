Abusos na Igreja

A assembleia plenária da Conferência Episcopal vai anunciar na próxima semana, em Fátima, a criação de uma nova comissão independente para o estudo dos abusos sexuais de crianças na Igreja Católica, seguindo a sugestão feita pela equipa anterior, liderada por Pedro Strecht.Seria uma decisão importante, merecedora de elogios, mas suspeito que a generosidade não passe disso mesmo, um exercício de boas intenções .A Igreja não retirou as devidas consequências do relatório elaborado pela equipa de Pedro Strecht. Meia dúzia de padres suspensos e denúncias ao Ministério Público é pouco, tendo em conta a dimensão da tragédia. E foi sol de pouca dura.Mas, mais incompreensível ainda, o facto de ninguém da hierarquia ter assumido responsabilidades no encobrimento de casos, como foi detetado e sublinhado no referido relatório.Havia bispos que sabiam dos abusos, que resolveram o problema mudando os padres para outras paróquias ou desvalorizando o assunto.Onde estão eles? Qual foi o que assumiu o pecado? Ninguém, nenhum, trataram o assunto como se nada fosse com eles, convictos de tudo é efémero nos tempos que correm.Não conheço a psicóloga que vai coordenar a nova comissão, Rute Agulhas, mas conheço o modus operandi da Igreja Católica nesta matéria. O suficiente para afirmar: "não esperem milagres".