Jogos de escondidas

António Costa diz que não sabia da indemnização de Alexandra Reis; não sabia do pedido da troca de um voo feito por um secretário de Estado à ex-CEO da TAP, sacrificando 200 passageiros em benefício de Marcelo; não sabia da reunião secreta dos deputados socialistas com a mesma ex-CEO antes da comissão de inquérito às trapalhadas na transportadora. Não coloco em causa a seriedade do primeiro-ministro, mas se não sabia devia saber, devia ter sido informado. O chefe tem que saber o que se passa, ou será que já é cada um por si?



Quando o líder está a leste daquilo que acontece no seio da sua equipa em matérias sensíveis, a ponto de já terem levado à queda de ministros e secretários de Estado, é muito preocupante. Revela que não tem mão no Governo, sendo legítimo questionar que mais lhe estará a ser ocultado. Não serão (ainda) motivos suficientes para Marcelo tomar uma atitude, mesmo que a desgovernação pareça óbvia. Mas será penoso para o País se não houver uma mudança de rumo. Há um ou outro governante que se esforça, mas a maioria não dá sinais de vida e, pelos vistos, também já não dão cavaco a Costa. Não foi para isto que os portugueses deram maioria absoluta aos socialistas?

