A argumentação dos ministros que não querem entregar o parecer que, alegadamente, sustentará a justa causa do despedimento da ex-CEO da TAP é um tique típico das maiorias absolutas. Das piores, mais autoritárias, cegas e fechadas sobre si próprias.Não é um argumento legal, é um desastre político enquanto manobra, trata-se de uma estupidez monumental. Além de ser um crime de desobediência, como sublinha Luís Montenegro e outros partidos de oposição, é uma insuportável manifestação de arrogância política, que tem a assinatura de João Galamba, Vieira da Silva e Medina.Desastrosa, aliás, num momento em que António Costa tenta retomar a iniciativa política, depois do aumento das pensões. Mais: é de uma evidência meridiana que tudo o que respeita a uma empresa na qual os portugueses meteram mais de 3 mil milhões de euros é de manifesto interesse público.Antes de serem desautorizados pelos tribunais, os ministros em causa deveriam recuar e entregar o documento, se é que existe, à comissão parlamentar.O contrário será meterem-se num beco sem saída, uma verdadeira ‘galambice’, para onde estão a arrastar o Governo e o próprio primeiro-ministro. Desprezando, por completo, a ideia de interesse público em si, que suporta a política como forma de governo em nome do povo, para o povo.