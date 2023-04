Ver para crer

Importante, neste momento, é continuar com seriedade o trabalho desenvolvido pela comissão independente de Pedro Strecht, agir em conformidade e, relativamente aos casos já apurados, indemnizar quem foi abusado e sofreu marcas para toda a vida.



Espera-se, agora, que o pagamento seja célere e reflita a dimensão do pecado.



Para já não foram adiantadas verbas nem prazos, o que não é um bom princípio. A menos que a garantia se fique por aí e não haja nenhum plano de execução, adiando o problema para as calendas. Seria uma vergonha do tamanho do mundo.

A Igreja, finalmente, decidiu abrir os cordões à bolsa e vai indemnizar as vítimas de abusos sexuais praticados no seio da instituição. Não faz mais do que a sua obrigação.O anúncio, feito ontem em Fátima, no final da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, só peca por tardio e não era por falta de dinheiro.Quem vai gastar milhões de euros para impressionar o Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, certamente que tem capacidade financeira para pagar às vítimas de sacerdotes indignos.A oportunidade poderia, também, ter servido para todos aqueles que fecharam os olhos aos abusos renunciarem ao cargo, mas enfim, é o que é. A justiça divina se encarregará do julgamento.