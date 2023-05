A investigação ao desaparecimento de Madeleine McCann continua a fazer o seu caminho. De quando em vez, como aconteceu esta semana na Barragem do Arade, inspetores da Polícia Judiciária regressam ao terreno para buscas intensas, apoiados pela GNR, bombeiros e cães pisteiros, sempre sob o olhar atendo da polícia inglesa. Desta vez também vieram operacionais alemães. Dizem que o culpado de tudo é o seu compatriota Christian Bruckner, um sujeito com longo cadastro por crimes de furto, violação, abuso sexual de menores. Dizem que andava pela praia da Luz quando se perdeu o rasto da criança inglesa. Dizem que a matou. Dizem, porque ainda ninguém viu uma única prova.









Pese embora todo este esforço em localizar o rasto de Madeleine McCann, há apenas uma certeza, 16 anos após os acontecimento: a de que a menina desapareceu. É que não há sequer um vestígio da sua presença fora do apartamento do Ocean Club desde o alerta do rapto da criança, feito pela mãe.

Nada disto significa que Maddie deva deixar de ser procurada. Pelo contrário. A ideia que fica, contudo, é a de que se está a procurar no sítio errado. Ou então não houve rapto. Seja como for, em lugar de andar a cavar aqui e além, talvez seja altura de reconstituir o que se passou na noite de 3 de maio de 2007, com todos os envolvidos, pais e amigos. Ainda há muitas pontas soltas.